Há seis candidatos para transformar a Estação de Santa Apolónia num hotel

Os dez candidatos foram reduzidos a seis, que têm agora até ao dia 15 de Março para apresentarem as propostas finais. A Infraestruturas de Portugal, que gere a Estação de Santa Apolónia, quer um hotel de quatro ou cinco estrelas com um mínimo de 120 quartos.

Entre os candidatos escolhidos estão, por exemplo, os grupos Pestana, Visabeira e Salvor, bem como a cadeia de hotéis Hoti- Star, que gere, entre outros, o Hotel Tryp Oriente, no Parque das Nações.

Na corrida estão ainda o grupo Sonae, através do The House Ribeira Hotel, e os espanhóis Barceló.

A Infraestruturas de Portugal exigia que os candidatos tivessem uma experiência de mais de dez anos no sector da hotelaria, uma dimensão superior a mil quartos de hotel em exploração, um volume de negócios superior a vinte milhões de euros (tendo como base o último ano) e que tivesse ainda registado um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) positivo nos últimos três últimos exercícios.

Com este concurso, a empresa do Estado procura assim valorizar a estação de Santa Apolónia, inaugurada em 1865, tal como já tinha feito com a Estação do Rossio e a Estação do Cais do Sodré. A ideia é corresponder à reabilitação da zona, que ganhou no final de 2017 um novo terminal de cruzeiros.

O contrato, por 35 anos, prevê que o candidato escolhido faça “determinadas obras de renovação” na estação.

As seis empresas a concurso têm agora cerca de dois meses para apresentarem as propostas finais.

