D-Day: o dia em que Lisboa se transforma numa plataforma de jogos

E se Lisboa se transformasse, durante um dia inteiro, numa grande plataforma de jogos? Depois da primeira edição, o D-Day está de volta para tornar a capital numa espécie de tabuleiro de jogo digital, numa parceria entre a Discovery e a Nos. Marque já o dia 28 de Janeiro na agenda.

A base de tudo é um smartphone e uma app interativa em que qualquer um dos participantes — sendo que as equipas podem ir de 2 a 4 pessoas — pode aceder ao desafio, seguindo as indicações dadas pela aplicação e acumular o maior número de pontos, respondendo a perguntas e superando prova a prova que decorrem entre a zona do Marquês de Pombal e a Praça do Comércio.

O evento é gratuito só precisa de inscrever a sua equipa em www.discoveryday.pt, e ter um capitão de equipa que seja cliente NOS. Quando chegar a hora da verdade, ou como quem diz, o dia do evento, basta fazer download da aplicação que o jogo será lançado. São 150 pontos de geolocalização e 10 experiências pelas quais os membros de cada equipa têm de passar, desde desafios de engenharia a tarefas ligadas à sobrevivência.

