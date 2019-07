Há teatro à noite nos jardins do Palácio Nacional de Queluz

A peça de teatro A Disputa, de Marivaux, estreia no próximo sábado nos jardins do Palácio Nacional de Queluz. A Cascata das Conchas é o cenário que acolhe as apresentações, que se prolongam até dia 21 de Julho.

No passado, os jardins do Palácio Nacional de Queluz foram palco de vários espectáculos teatrais, que animaram as noites de Verão da corte portuguesa. Agora, voltam a acolher uma peça e a convidar o público – em princípio sem reis nem rainhas – a fazer uma viagem no tempo, até ao período barroco, para descobrir quem terá, em primeiro lugar, sido fiel e inconstante no amor: os homens ou as mulheres? Com estreia marcada para 13 de Julho, às 21.30, A Disputa, uma das numerosas comédias escritas pelo mestre francês do teatro da máscara e da mentira, conta com interpretações de Pedro Almendra e Soraia Chaves.

Luís Duarte

“O Palácio Nacional de Queluz, uma das referências simbólicas do estilo rococó em Portugal, afigura-se-nos como cenário ideal para a recriação de uma das peças mais importantes da vasta biografia de Marivaux, autor consagrado do século XVIII”, afirma em comunicado o encenador João Reis. “Num território tão vasto e antigo como a Humanidade, onde tudo acontece e se consome a uma velocidade vertiginosa – no deslumbramento, na entrega, na separação, no renascimento do amor e das suas fantasmagorias, num jogo de palavras e tensões absolutamente deliciosas – será justo admitir que a natureza dos dois sexos se iguala entre vícios e virtudes?”

Com tradução de Maria João Brilhante e figurinos do estilista Nuno Baltazar, A Disputa estará em cena nos dias 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de Julho, sempre às 21.30. Além de Pedro Almendra e Soraia Chaves, poderá também ver em palco Diana Sousa Lara, Laurinda Chiungue, Bernardo Beja, Ana Pessoa, Luís Simões, Alice Coelho, Daniel Martinho e João Teixeira.

Promovido pela Parques de Sintra, este espectáculo integra-se na sua missão de revitalizar o património sob sua gestão através da recuperação das suas vivências passadas, colocando essas experiências ao alcance de todos. A produção está a cargo de O Lince Viaja e os bilhetes, já disponíveis nos locais habituais e na Blueticket, custam 15€.

Palácio Nacional de Queluz (Queluz). De 13 a 14 e de 16 a 21 de Julho. Ter-Dom 21.30.

