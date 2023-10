Há Torneio Internacional de Matraquilhos este sábado

O Torneio Internacional de Matraquilhos PTSF Pro Tour 23 realiza-se este sábado, 14 de Outubro, entre as 10.30 e as 20.00, na Praça Central do centro comercial UBBO. Em Portugal, a competição oficial organizada pela Federação Portuguesa de Futebol de Mesa (PTSF) já existe desde 2007, mas este ano é a primeira vez que sai fora de portas.

Além do Torneio Profissional, a que poderá assistir, o UBBO vai acolher um torneio gratuito para todos os amantes da modalidade, com sessões às 11.00, 14.00, 16.00 e 18.00. A inscrição pode ser feita online, no balcão que estará disponível no torneio ou na aplicação UBBO. Os vencedores dos torneios amadores recebem um cartão de 20€ para usar no parque temático NEOON.

As mesas de matraquilhos vão ainda estar disponíveis durante todo o fim-de-semana, para que os visitantes possam divertir-se à vontade, sem ser necessária inscrição, e haverá uma mesa adaptada a utilizadores de cadeira de rodas.

UBBO (Amadora). 14 Out (Sáb). 10.30-20.00. Entrada livre

