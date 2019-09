Há três dias de actividades desportivas grátis para descobrir na Amadora

Se gosta de fazer desporto, não poder perder o Vitalsport da Decathlon, um programa de três dias de actividades grátis na Amadora. Do mergulho ao boxe, não faltam propostas para gastar energia.

O festival de desporto Vitalsport regressa à Amadora nos dias 6, 7 e 8 de Setembro, para promover a prática de exercício físico através da descoberta de novas modalidades. Às actividades desportivas, juntam-se muitas outras propostas, desde rastreios da condição física à 8.ª Corrida Cidade da Amadora.

Decathlon

O evento arranca a 6 de Setembro, pelas 19.00, com uma sessão de inauguração, à qual se segue uma master class de zumba, um treino de BTT e muitas outras actividades para toda a família, desde equitação a escalada. Ao final do dia, o convívio continua com uma caminhada nocturna pelos trilhos de Monsanto. No fim-de-semana, 7 e 8 de Setembro, poderá experimentar mais modalidades num único espaço: stand up paddle, futebol, escalada, caminhadas, slide, BTT, snorkeling, hóquei em campo, mergulho e vela, por exemplo.

No dia 8, decorrerá ainda a 8.ª Corrida Cidade da Amadora, uma iniciativa que se insere no programa do Vitalsport e que conta com a parceria da Câmara Municipal da Amadora e da Xistarca. A partida está marcada para as 10.00 e a prova de atletismo percorre as principais artérias da cidade num percurso pleno de pontos emblemáticos do concelho, como o Aqueduto das Águas Livres. Esta é a única actividade inserida no festival que não é grátis, com o preço do bilhete a variar entre os 5€ (para a corrida de cinco quilómetros) e os 8€ (para a corrida de dez quilómetros). A inscrição pode ser feita online ou nas instalações da Xistarca, na Calçada da Tapada, 71 A, das 09.00 às 13.00 e das 14.00 às 18.30, todos os dias úteis até 4 de Setembro.

