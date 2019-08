Há um escorrega, uma piscina de bolas e muitas actividades grátis nos Olivais

Este mês há diversão a dobrar no Spacio Shopping. O programa de festas, que contempla um espaço repleto de actividades grátis para os miúdos, inclui um escorrega gigante para mergulhos numa piscina de bolas. E muito mais.

Entre 1 e 31 de Agosto, o Spacio Shopping, nos Olivais, abre as portas ao Spaki FunPark, um espaço de animação onde os mais novos vão poder tornar-se nadadores olímpicos de piscina de bolas, gastar energia a saltar num trampolim, jogar quatro em linha ou completar um puzzle muito original.

A decorrer todos os dias, das 11.00 às 19.00, no piso 0, as actividades gratuitas vão contar com a presença de monitores e do cão Spaki, a mascote do Spacio Shopping. Para participar, os miúdos devem ter entre três e 12 anos e estar acompanhados pelos pais.

A entrada é livre e não é necessária inscrição, excepto se estiver interessado nas pinturas faciais, para as quais deverá fazer marcação no local.

Spacio Shopping. Rua Cidade de Bolama, 4 (Olivais). De 1 a 31 de Agosto. Seg-Dom 11.00-19.00. Entrada livre.

