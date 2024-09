Há um festival de cerveja artesanal em Marvila no próximo fim-de-semana

Ao longo das últimas semanas, têm-se sucedido os festivais de cerveja nos arredores de Lisboa. Agora é a vez de Marvila receber o Beer Vila. Entre a próxima sexta-feira, 20, e domingo, 22 de Setembro, na Fábrica Braço de Prata, há música, comida e, claro, muita variedade de cerveja artesanal.

Oitava Colina, Dois Corvos, Fermentage, Musa, Vadia e Sovina são algumas das mais de 15 marcas que vai ser possível degustar nestes três dias. Haverá também algumas cervejas internacionais, bem como momentos de música e uma boa variedade de menus gastronómicos, com as carrinhas street food a percorrer o espaço.

O primeiro dia, 20, tem início pelas 17.00 e termina às 02.00. Já no sábado, 21, as portas do Beer Vila abrem às 12.00 e só fecham às 02.00. O domingo, e último dia, começa também às 12.00, mas acaba às 22.00. A entrada é livre, mas para provar as cervejas é necessário comprar um copo, que custa 3€ e válido para os três dias.

Fábrica Braço de Prata. 20-22 Set (Sex-Dom). Entrada livre

