Há um festival de teatro amador em Marvila

A terceira edição do Festival Oriente-se – Festival de Teatro Amador, decorre ao longo de quatro sábados entre o mês de Outubro e Novembro no Auditório Fernando Pessa. Tem como anfitrião o Teatro Contra-Senso, grupo amador de Marvila que conta já com 22 anos no palco.

Não há dúvida de que Marvila é uma zona da cidade cuja oferta cultural tem vindo a crescer e a propagar-se à velocidade da luz. Armazéns e ateliês, fábricas de cerveja artesanal, galerias de arte, espaços de cowork, uma panóplia de restaurantes e cafés. E também o teatro.

O Festival Oriente-se destaca-se por ser o primeiro festival de teatro da zona oriental da cidade, pensado para promover e apoiar grupos de teatro amador.

No festival, vão subir ao palco quatro grupos de teatro amador de diferentes zonas do país: os Gambuzinos com 1 Pé de Fora (Benedita, Alcobaça), o Teatro Independente de Loures, o Theatron- Associação Cultural (Montemor-o-Novo) e a Ajidanha (Idanha-a-Nova). Cada grupo irá actuar num sábado, nos dias 19 e 26 de Outubro, 9 e 16 de Novembro, respectivamente.

O bilhete para cada dia do festival tem um custo de 3€ e pode ser comprado no local, mas a organização aconselha-o a fazer uma reserva, não vá correr o risco de a sala estar lotada.

Auditório Fernando Pessa, Rua Ferreira de Castro (Marvila). 19 e 26 de Outubro, 9 e 16 de Novembro. 3€ (reservas em reservas@contrasenso.com)

