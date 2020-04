Há um festival que mostra como a música é feita antes de chegar ao público

"Compor em Casa", festival online criado pela artista brasileira Tainá, realiza-se durante esta semana e convida músicos a falarem sobre o seu processo criativo. Entre conversas, haverá espaço para actuações.

E se o público pudesse saber um pouco mais sobre o processo criativo dos artistas que ouvem na rádio, nas plataformas de streaming ou em concertos? Foi a pensar na forma como compunha a suas músicas, que a artista brasileira Tainá se lembrou de criar o "Compor em Casa", um festival online que pretende mostrar como os artistas criam as suas músicas em tempos de quarentena.

“Qual o seu meio de inspiração? Você faz letra primeiro ou harmonia? Foram dúvidas como essas que me impulsionou a criar o festival onde eu convido artistas/compositores de estilos musicais distintos e de outros países. O momento que estamos vivendo, todos em casa, reflectindo sobre muitos assuntos, seria o momento ideal para compor. Por outro lado, muitas artistas se sentem vazios e sem inspiração”, detalha a cantora na sua página do Instagram.

A começar esta segunda-feira, às 19.00, e prolongando-se por uma semana, a artista irá entrevistar músicos no seu Instagram, através da ferramenta de lives, “falar sobre composição, tirar dúvidas, trazer inspiração, ajudar quem quer evoluir”. Será dedicada uma hora a cada artista, entre conversas e actuações”. Carolina Deslandes, Agir, Tiago Nacarato, Tiago Bettencourt e Márcia serão alguns dos convidados.

A programação arranca esta segunda com Mikkel Solnado, Carolina Deslandes e Time For T. “A composição é onde tudo começa. É o que dá voz ao artista. Queremos aprofundar o assunto e a partilha com o público”, resume a cantora.

