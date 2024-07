Há um Hulk Vermelho no trailer de ‘Capitão América: Admirável Mundo Novo’

O Universo Cinematográfico da Marvel já não é o que era. Em 2019, Vingadores: Endgame colocou um ponto final numa história que se desenrolou durante 11 anos e múltiplos filmes, rendendo à Disney milhares de milhões de euros. Desde então, os Estúdios Marvel viraram-se para o streaming e perderam o foco – e algumas das suas caras mais conhecidas. Como Chris Evans, que durante anos fez de Steve Rogers, e que no final do último Avengers confiou o seu legado a Sam Wilson (Anthony Mackie). É este que agora carrega o escudo (e o título) de Capitão América, no quarto filme da franquia, Capitão América: Admirável Mundo Novo, com estreia marcada para 2025.

No primeiro trailer do filme, realizado por Julius Onah e partilhado online na sexta-feira, 12 de JJulho, Mackie partilha o protagonismo com o veterano Harrison Ford, no papel de Thaddeus Ross, que até agora tinha sido desempenhado por William Hurt (1950-2022). Com menos de dois minutos de duração, o breve vídeo promocional deixa antever uma possível intriga internacional e sugere que a relação entre Wilson e o agora presidente dos Estados Unidos não vai ser fácil. Termina com o Hulk Vermelho, o alter-ego de Ross, a pegar no escudo do Capitão América e a atirá-lo ao chão.

As primeiras imagens do filme foram reveladas duas semanas antes da estreia de Deadpool & Wolverine, de Shawn Levy, a única longa-metragem do Universo Cinematográfico Marvel que vamos ver este ano, uma vez que a Disney decidiu adiar a estreia da continuação de Capitão América: Guerra Civil – e da série O Falcão e o Soldado do Inverno – para Fevereiro de 2025. As expectativas em torno de ambos os filmes são elevadas, depois do fracasso de As Marvels, que fez menos de 200 milhões de euros nas bilheteiras em 2023, não cobrindo sequer o seu orçamento.

