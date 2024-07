Dua Lipa é uma das maiores estrelas da pop mundial e está prestes a subir ao palco principal do NOS Alive. A cantora e compositora anglo-albanesa (de ascendência kosovar) é a rainha do segundo dia do festival, que ocupa o Passeio Marítimo de Algés de 11 a 13 de Julho. É por ela que se vai a correr para as grades quando abrirem as portas do recinto (às 15.00). E é por ela que a maioria vai esperar todo o dia, faça sol ou faça chuva (vai fazer sol e as máximas devem chegar aos 26º C). Para não ir às escuras, dizemos-lhe tudo o que precisa de saber antes do concerto.

Dua Lipa tem um álbum novo?

Tem. Chama-se Radical Optimism, embora a realidade esteja a pôr em causa a confiança que Dua Lipa inscreveu na capa do disco: mesmo com “Houdini” nos ouvidos de meio mundo, os resultados estão aquém do fulgurante sucesso do registo anterior, Future Nostalgia (2021). Radical Optimism foi lançado a 3 de Maio, precedido por três singles, os hits até ao momento – “Training Season”, “Illusion” e o já mencionado “Houdini”.

Este concerto faz parte de uma nova digressão?

Sim. A “Radical Optimism Tour” começou a 5 de Junho de 2024 e Lisboa será o nono concerto da digressão, que já passou por vários países europeus, incluindo por festivais como Glastonbury e o Mad Cool, em Madrid.

Qual é a setlist provável?

A julgar pelos concertos passados, o alinhamento não deve fugir deste aqui abaixo. Conte com um espectáculo dividido em quatro partes e um encore, com mais Future Nostalgia do que Radical Optimism. E Elton John, naturalmente.

Training Season One Kiss Illusion Break My Heart Levitating These Walls Be the One Love Again Pretty Please Hallucinate New Rules Electricity Cold Heart Happy for You Physical Don't Start Now Houdini

Não há Barbie no alinhamento?

Um cheirinho. Dua Lipa introduz alguns elementos de “Dance The Night”, tema que integra a banda sonora do mega êxito cinematográfico do ano passado, num interlúdio. Marca o início da terceira parte da setlist. Atenção.

A que horas começa o concerto de Dua Lipa?

Às 23.45.

Quanto tempo dura?

Cerca de hora e meia.

E ainda há bilhetes para Dua Lipa?

Sim. Ainda há bilhetes diários (79€) e passes para os dias 11 e 12 de Julho (158€).

É a primeira vez que Dua Lipa actua em Portugal?

Não. A estreia aconteceu no Meo Sudoeste, em 2017, ano do seu primeiro e homónimo disco (desses tempos só se vão ouvir dois temas no NOS Alive: “Be the One” e “New Rules”). Depois voltou em 2022, para duas datas – uma em Braga e outra em Lisboa. Feitas as contas, é a quarta vez que Dua Lipa actua em Portugal.

Quem actua antes de Dua Lipa no NOS Alive?

Se não se quiser mexer da frente do Palco NOS, verá T-Rex (18.30), Ashnikko (20.00) e, no lugar de Tyla, que cancelou o concerto, Arlo Parks (22.00). Michael Kiwanuka actua imediatamente antes, mas no Palco Heineken (22.40).

