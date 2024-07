NOS Alive: Tyla cancela concerto e é substituída por Arlo Parks

O NOS Alive começa esta quinta-feira. No dia seguinte deveria actuar Tyla, o nome que em conjunto com Dua Lipa encima o cartaz do festival para 12 de Julho. Mas a cantora e compositora sul-africana, voz de “Water”, não vai estar no Passeio Marítimo de Algés, informou a Everything Is New, com apenas dois dias de antecedência.

“Por motivos de força maior, Tyla não vai conseguir estar presente na 16.ª edição do NOS Alive”, lê-se numa breve nota da promotora, esta quarta-feira. Apesar de se ter mantido no alinhamento até tão tarde, a sua ausência não é exactamente inesperada. A artista de 22 anos está longe dos palcos desde Março, altura em que cancelou a digressão mundial de apresentação de TYLA (2024) devido a uma lesão persistente.

“Estou absolutamente desolada por ter de dizer isto, mas de momento não poderei prosseguir com a digressão. Depois de consultar [vários] médicos, torna-se cada vez mais claro que continuar a fazer qualquer festival ou digressão colocaria em risco a minha saúde e o meu bem-estar a longo prazo”, escreveu então num comunicado. A expectativa, no entanto, era que pudesse voltar aos concertos no Verão. Ainda não será agora.

Para o lugar de Tyla, a Everything Is New anunciou Arlo Parks, compositora e poetisa britânica com dois discos de indie-pop para mostrar ao público do NOS Alive: Collapsed in Sunbeams (2021) e My Soft Machine (2023). O primeiro venceu o prestigiado Mercury Prize. Musicalmente, Arlo Parks diz inspirar-se em artistas como Sufjan Stevens, Elliott Smith, Radiohead, Portishead ou Solange.

