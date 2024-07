É o maior festival de Verão do país. O que todos os anos monta mais palcos, recebe mais visitantes e traz mais artistas a Portugal. A edição deste ano tem os Pearl Jam destacadíssimos no topo do cartaz do último dia, 13 de Julho, mais Arcade Fire no primeiro, Dua Lipa no segundo, e muitos outros músicos e DJs, além de cómicos, espalhados pelos três dias do programa. O regresso dos Smashing Pumpkins ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, e a celebração dos 30 anos do clássico Last Splash, de The Breeders, são outros dos momentos mais aguardados.

