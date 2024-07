A um dia de actuarem no palco do NOS Alive 2024, os Arcade Fire passaram no Praia no Parque. O restaurante encheu e, durante algumas horas, os canadianos animaram a noite.

Encabeçada pelo vocalista e compositor Win Butler, a banda vem actuar a Portugal pela terceira vez, nos últimos anos. Além de um concerto em nome próprio no Campo Pequeno em 2022, os Arcade Fire também já actuaram no Rock in Rio Lisboa (2014), em Paredes de Coura (2004 e 2018), e no Meo Kalorama (2023). No NOS Alive, também não é a primeira vez. Foi em 2016 que passaram pelo Passeio Marítimo de Algés. Esta quinta-feira, voltam a pisar este palco para celebrar os 20 anos do seu álbum de estreia – Funeral.

Os meus amigos Win e Régine estão cá. pic.twitter.com/RD9MTHiACG — Francisco Mendes da Silva (@fmendesdasilva) July 10, 2024

Na véspera do concerto, decidiram dar um salto ao Praia no Parque, no Parque Eduardo VII, e não foi para comer. Desde o fim da tarde até à noite, Win Butler e Régine Chassagne estiveram a pôr música e rapidamente juntaram todas as pessoas que estavam no restaurante para uma actuação improvisada. Nas redes sociais, multiplicaram-se os vídeos do acontecimento, mostrando o ambiente animado que ali se instalou. Para os fãs de Arcade Fire, não é necessariamente surpreendente, já que numa das últimas vezes que a banda esteve cá, em 2014, Win Butler protagonizou um DJ set no Incógnito.

Os Arcade Fire são um dos cabeça de cartaz da 16.ª edição do Nos Alive. No primeiro dia do festival, rumam ao Palco Nos à 00.00, depois dos Smashing Pumpkins. Nos dias seguintes do festival, conte com os concertos de Pearl Jam, Dua Lipa e Sum 41.

