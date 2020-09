Há um novo baloiço em Portugal para voar sobre um campo de nenúfares

O Verão de 2020 já nos deu muitos motivos para baloiçar por Portugal – sobre rios e ribeiros, com vista para o Douro, às portas do Parque Nacional da Peneda-Gerês ou para voar entre o Minho e a Galiza. Mas o novo baloiço do concelho de Aveiro é especialmente bonito.

O Baloiço da Lagoa da Pateira do Carregal tem um cenário idílico. Foi estrategicamente colocado para contemplar um campo aquático de nenúfares e toda a paisagem natural do Parque Ribeirinho do Carregal, mais conhecido como Pateira do Carregal. Fica na freguesia de Requeixo, a cerca de 15 km do centro de Aveiro (ver mapa). O acesso é gratuito e permitido a qualquer hora do dia.

A nova estrutura foi instalada pela Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal. E este parque tem mais motivos para uma visita. Aproveite as mesas de piquenique para merendar, dê uns toques na bola no campo de futebol em areia e suba à torre de observação de avifauna, com acesso a pessoas com mobilidade reduzida, para se deslumbrar com as maravilhas da natureza.

