Há um novo brunch com jazz no Grémio Literário

Espaço cultural, clube privado, edifício praticamente desconhecido do comum mortal. O Grémio Literário, fundado em 1846 por nomes como Almeida Garrett ou Alexandre Herculano, vai voltar a abrir portas: todos os sábados, a partir de dia 13, vai servir um brunch digno de rei.

A bonita esplanada em tons verde água fica num varandim com vista para o rio e para um jardim secreto, no palácio dos Viscondes de Loures, que em tempos sentou nomes grandes da cultura, e é o cenário para um brunch muito completo. O menu inclui uma grande variedade de pães (com e sem glúten) e croissants, tábuas de queijos e charcutaria, granolas, iogurtes e compotas para fazer a sua própria malga. Há ainda uma mesa dedicada à pastelaria e doces, com bolos caseiros, vegan, mousses e outras mignardises, e outra com fruta fresca da época.

Enquanto decide o que ir buscar para o prato e se senta a desfrutar da esplanada, poderá ouvir uma banda ao vivo que enche a sala com sonoridades jazz. Na mesa, pode ainda pedir ovos mexidos, croquetes, empadinhas, panquecas e o prato quente do dia, estes servidos à mesa. As bebidas frias e quentes, dos sumos naturais aos chás e cafés, estão incluídas no valor, mas pode pedir uma flute de champanhe (por mais 4€) ou um copo de vinho (mais 3€).

Preço: 35€ por pessoa (grátis para crianças até aos 4 anos; dos 5 aos 18 pagam 15€). Reservas: jazzbrunchnogremioliterario@gmail.com. Rua Ivens, 37 (Chiado). Sáb 11.30-15.00.

