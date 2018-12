Há um novo festival de música: chama-se ID e chega ao Estoril em Março

O novo certame, com data nos dias 29 e 30, traz ao Centro de Congressos do Estoril as sonoridades de nomes como Madlib, IAMDBB, Moullinex ou Dj Nigga Fox.

A génese é simples: uma existência vanguardista, sem limites, que respira a nova identidade de Cascais. O ID, festival com a marca de Karla Campos [CEO da Live Experiences que assina também o EDPCoolJazz e o Lisboa Dance Festival] e de Carlos Carreiras, presidente da Câmara Municipal de Cascais, foi apresentado esta terça-feira naquele que será o seu habitat, o Centro de Congressos do Estoril.

Pelo espaço, vencedor do Prémio de Excelência em Inovação e de Qualidade de Arquitectura, cruzar-se-ão a electrónica e a música urbana actual numa experiência disruptiva intensificada pela disposição cénica. A riqueza melódica do norte americano Madlib, a destreza lírica de IAMDDB, as bpm viciantes de Xinobi ou o conforto de Dino D’Santiago – já com espaço reservado no auditório – flutuará por entre quatro palcos, num diálogo constante entre interior e exterior.

DR

Confirmados até agora estão: IAMDDB, Madlib (DJ set), Arca, Kamaal Williams, Moullinex (DJ set), Dino d’Santiago, DJ Nigga Fox, Shaka Lion, Xinobi (DJ Set), Rui Maia, Meera, Progressivu e Dead End. O restante cartaz será anunciado nas próximas semanas.

Os bilhetes estão à venda nos locais habituais e até 15 de Janeiro têm o preço de 35€. Depois dessa data, e até 28 Março, passam a custar 45€ e no dia do festival sobe para 50€ (o diário custará 35€).

+ Benfica recebe escape room gratuita de Harry Potter já no fim-de-semana