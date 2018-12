Benfica recebe escape room gratuita de Harry Potter já no fim-de-semana

O Natal chega a todo o bairro lisboeta. Em Benfica, a quadra é celebrada com festa rija no Palácio Baldaya, com direito a uma escape room dedicada ao maravilhoso mundo do Harry Potter. Fanáticos da saga: guardem os dias 8 e 9 de Dezembro e corram para se inscrever. E o melhor de tudo é que é gratuito.

Já lhe tínhamos contado aqui que a Junta de Freguesia ia transformar o Palácio Baldaya num autêntico Palácio de Natal. E parte destas celebrações passam por Hogwarts – ou pelo menos será esse o cenário ideal. Junte um grupo amigos ou vá em família (podem ser até seis pessoas), mas de preferência que todos sejam conhecedores da história porque vai precisar de juntar conhecimento para resolver o mistério com charadas e enigmas e, no fim, escapar da sala.

Membros de Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff ou Slytherin, apressem-se. As inscrições já estão abertas, basta enviar um email para palaciobaldaya@jf-benfica.pt. Há quatro sessões em cada dia: no sábado, dia 8, às 15.00, 17.00, 19.00 e 21.30 e no domingo, dia 9, às 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00.

Palácio Baldaya. 8 (15.00, 17.00, 19.00 e 21.30) e 9 (10.00, 12.00, 15.00 e 17.00) de Dezembro. Inscrições: palaciobaldaya@jf-benfica.pt. Entrada livre.

