Palácio e mercado de Natal animam as festividades em Benfica

Natal é tempo de diversão em família e, à semelhança do que aconteceu no ano passado, a Junta de Freguesia de Benfica volta a recriar este mundo mágico e encantado no Palácio Baldaya e no Jardim do Mercado.

Entre 6 e 9 de Dezembro, a estrela do Natal vai ser o Palácio Baldaya, que se transforma temporariamente no Palácio Natal. Duendes, renas e soldadinhos de chumbo juntam-se ao velhinho das barbas brancas, para os preparativos da época: receber as cartas com os pedidos das crianças e enviá-las para as diferentes oficinas da fábrica dos brinquedos.

Ateliers de costura, workshops de cozinha ou oficinas de reparações são algumas das actividades nas quais vai poder participar. Destaque ainda para o Escape Room Baldaya, uma sala criada de propósito para o evento. A entrada nesta Palácio Natal vai custar 1€.

O palácio vai poder ser visitado entre as 10.00 e as 18.00, dos dias 6 e 7, e as 10.00 e as 20.00 nos dias 8 e 9. Porém, a programação festiva não fica por aqui e durante o mês de Dezembro vai ter mais motivos para levar a família toda a Benfica.

Entre os dias 12 e 16 de Dezembro será a vez do Mercado de Natal ocupar o espaço do Jardim do Mercado de Benfica. Neste espaço de entrada gratuita, vai poder percorrer o recinto num comboio-rena, comprar produtos típicos, visitar uma casinha de chocolate, ou ainda uma aldeia de duendes. Mas, para além destas atracções, encontrará também insufláveis, carrosséis e uma pista de gelo (nos quais poderá andar mediante pagamento de um bilhete).

Para além desta programação, durante o mês de Dezembro a junta de freguesia irá dinamizar ainda outras actividades relacionadas com a quadra natalícia, por isso, reserve espaço na sua agenda para paradas de Natal das escolas de Benfica, coros infantis e musicais de natal – ainda com data a definir.

Edição de Cláudia Lima Carvalho

