Umami é uma palavra japonesa que significa “delicioso”, e é também o nome do novo festival gastronómico da cidade, marcado para Outubro.

Chama-se Umami – a palavra japonesa para “delicioso” – e está marcado para 4 e 5 de Outubro, no Jardim do Torel, com propostas vegetarianas, veganas e plant-based. “É um festival de gastronomia urbana, sexy, ousada e cheia de atitude. Aqui, a comida vegetal deixa de ser um nicho ou uma tendência de subcultura e passa a ser parte de uma nova experiência gastronómica para todos. Até para quem diz que só come bifes!”, lê-se em comunicado da organização.

O evento resulta de uma parceria entre duas agências, a Amuse Bouche – responsável por projectos como o Foodtopia e o Food Love Fest – e a New Sheet – que assina experiências musicais e culturais como as festas Revenge of the 90’s. A ideia, explicam-nos por e-mail, é ser “tanto sobre comida como sobre convívio e música”. Nesta primeira edição, por exemplo, vão apostar em DJ sets de novos talentos da cena local, em cocktails criativos e num ambiente que convide a dançar e a viver o Torel de outra forma.

A lista completa deverá ser revelada em breve no site que estão a “cozinhar”, mas também já estão confirmados dois nomes da cozinha plant-based: o Fava Tonka, de Nuno Castro, e o Seiva, de David Jesus, ambos de Matosinhos. Juntam-se ainda foodtrucks e conceitos que cruzam street food e cozinha vegetal de forma criativa – criativa parece ser a palavra-chave da equipa.

O acesso faz-se por bilheteira: 25€ por pessoa, dos quais 20€ revertem em consumo. As crianças até aos 12 anos não pagam e haverá pacotes especiais para famílias e grupos, com o festival a dividir-se em duas sessões diárias, o almoço das 12.00 às 17.00 e o jantar das 18.00 às 23.00. “De dia, o ambiente é mais descontraído e familiar; à noite, ganha uma energia diferente”, promete Ana Músico, da Amuse Bouche.

Jardim do Torel. 4-5 Out, horários por confirmar. 25€ (grátis até aos 12 anos)

