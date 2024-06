Há um novo festival no Beato – e foi desenhado ao MILímetro por jovens

Foram precisos dois meses de trabalho. A iniciativa partiu do MIL, que convidou a turma do 11.º H da Escola Artística António Arroio a reflectir sobre temas determinantes para a sua geração. O processo resultou no programa que agora se apresenta. Na próxima quarta-feira, 3 de Julho, entre as 14.00 e a 01.00 do dia seguinte, o Hub Criativo do Beato é palco da primeira edição do festival MILímetro. A entrada é livre.

A programação arranca às 14.00 com um debate sobre o direito à cultura, co-moderado pela jornalista e professora Amina Bawa e a aluna Johanna Mary. A ideia é discutir o acesso, a inclusão e a participação cultural, com a presença do investigador de Estudos Urbanos António Brito Guterres, Paulo Brighenti (em representação da plataforma de residências artísticas RAMA), a artista, arquitecta e mediadora cultural Filipa Morgado, e a sub-comissária do Plano Nacional das Artes Sara Brighenti.

Segue-se um workshop de serigrafia com Oficinas do Vale Mau (Qua 15.00-16.00), uma masterclass de música sequenciada com o produtor musical João Maia Ferreira (Qua 15.00-17.00) e um debate sobre “Ser Artista na Era Digital” (16.15-17.00), onde se vai falar sobre o papel das ferramentas digitais no processo de criação e exposição do trabalho de jovens artistas, com a presença dos músicos Tristany e João Não, do director criativo Du, e da artista transdisciplinar Lua Carreira, com moderação da redactora cultural e fotógrafa Sofia Matos Silva.

Haverá ainda um momento, entre as 17.15 e as 18.00, para explorar o percurso do locutor de rádio Alexandre Guimarães e da comediante Joana Miranda, que vão conversar sobre o impacto das redes sociais nas suas carreiras e de que forma as utilizam como ferramenta de crescimento profissional.

Já o último debate, marcado para 18.15, discute a “Dimensão Social e Política da Arte”, com a presença de dois representantes do colectivo artístico Unidigrazz, Sepher AWK e Onun Trigueiros, dos artistas herlanthere e Filipe Sambado e do representante da Casa T, Luan Okun, com moderação da programadora cultural Inês Henriques e da aluna Beatriz Castro.

Ao início da noite começam os concertos. O primeiro, pelas 19.15, é de Luna Trindade, uma jovem artista emergente da escola de artes António Arroio. Logo a seguir, actua o rapper João Pestana, seguido pelo músico LEO2745. Seguem-se ainda três sessões de clubbing, a partir das 22.15 e até à 01.00, pelas mãos de DJ Décio, King Kami e brianathegemini.

Hub Criativo do Beato. 3 Jul, Qua 14.00-01.00. Grátis

+ Bailado em Seteais combina ballet clássico, jantar e uma noite no palácio