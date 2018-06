Há um novo italiano de pastas e risotos no Palácio Chiado

O Palácio Chiado já tinha espaços de comida portuguesa, de petiscos, de carnes, de peixe, mas ainda não tinha nenhum italiano. O Rosmarino, em homenagem ao Alecrim do nome da rua, é o sétimo conceito gastronómico do palacete.

É um italiano de pastas e risotos com algumas influências portuguesas mas não quer ser um “restaurante com twist português nem um luso-italiano”, explica Joana Coelho, responsável de comunicação do Palácio Chiado. Ainda assim, tentaram que alguns dos pratos tivessem bons produtos portugueses para fazer jus “à portugalidade do espaço”.

A ementa é curta mas complementa a oferta dos outros espaços do Palácio Chiado. Nas entradas há focaccia com alecrim (3,50€), feita neste corner, servida também com uma fresca burratina com pesto (14,80€). Há quatro risotos, dois mais tradicionais, o de cogumelos portobello (11,90€) e o de camarão com manjericão (14,90€) e outros dois mais portugueses – o risoto de quatro queijos tem três portugueses (da Ilha, da Serra e de cabra, 11,90€) e há um prato deste arroz cremoso de bacalhau (14,90€).

No capítulo das massas há um clássico tagliolini nero, com camarão, amêijoas e alho (12,90€), a carbonara com tagliatelle (10,90€) ou um rigatoni com trufa e parmesão (13,90€). No gnocchi há novamente a ligação aos nossos sabores, com bochecha de porco e um género de bolacha crocante de pão no topo, a pedir para estalar (13,90€).

Fotografia: Manuel Manso

O Rosmarino fica no segundo piso do Palácio e tem a cozinha dentro da sala, um dos motivos pelos quais optaram por não ter pizzas (um forno de lenha à séria ocupa espaço). Tal como acontece nos outros espaços do Palácio, servem almoços e jantares sem parar. A sobremesa pode comer-se no piso de baixo, na Confeitaria do Palácio.

Rua do Alecrim, 70 (Chiado). 21 010 1184. Dom-Qui 12.00-00.00, Sex-Sáb 02.00.

