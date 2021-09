Há um novo mercado biológico para descobrir na Alameda

A primeira edição do mercado Agrobio do Areeiro, dedicado à agricultura biológica, arranca esta quarta-feira, dia 8 de Setembro.

A Alameda D. Afonso Henriques vai passar a receber o melhor que a terra tem para dar, de forma natural e a seu tempo. No novo mercado Agrobio do Areeiro haverá produtos como frutas e legumes sem adição de pesticidas ou outros químicos; e derivados, como azeite, vinho e mel.

O mercado resulta de uma parceria entre a Junta de Freguesia do Areeiro e a Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (Agrobio), e arranca no dia 8 de Setembro, entre as 15.00 e as 20.00. O evento repete-se todas as quartas-feiras.

O objectivo, explica Rodolfo de Castro Pimenta, da Junta de Freguesia do Areeiro, “é proporcionar uma alternativa de alimentação saudável aos nossos fregueses, facilitando o acesso a produtos frescos, biológicos e naturais de pequenos produtores, típicos de uma agricultura sustentável e amiga do ambiente”.

Alameda D. Afonso Henriques. Qua 15.00-20.00.

