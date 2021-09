Sheraton Cascais Resort recebe mercado de marcas portuguesas

A primeira edição do Mercadito by Sheraton Cascais Resort acontece já este fim-de-semana. A especialidade vai ser o design português.

É ao ar livre e reúne criativos e artesãos nacionais. A primeira edição do Mercadito by Sheraton Cascais Resort acontece já este fim-de-semana, nos dias 11 e 12 de Setembro, e junta ao ar livre mais de duas dezenas de marcas e projectos portugueses na área da decoração, mas também da moda e da gastronomia.

O local é privilegiado, pelo menos no que diz respeito à vista. Para o Sheraton Cascais Resort esta é uma forma de apoiar negócios nacionais (alguns deles locais), mas também de abrir o hotel à comunidade, tornando-o um espaço de divertimento e lazer não apenas reservado aos hóspedes.

Entre os participantes desta primeira edição destaque para os artigos em burel da Maarana, para as flores da Oh, Maria! e para as velas da Fazer de Vela. Na área do vestuário e dos acessórios, marcam presença a Core Lisbon, a Futah e a Pêra Doce, entre muitas outras. O mel de Ângelo Duarte, os gelados da Hey Mate e a Olhá Bola de Berlim (cuja especialidade é óbvia) adoçam a ida às compras.

O hotel disponibiliza os seus serviços a quem quiser visitar este mercado. Por dez euros à hora, é possível deixar os mais pequenos na área de crianças do resort. A entrada custa quatro euros por adulto, mas o acesso é gratuito para quem tiver reserva para o brunch no Glass Terrace.

Sheraton Cascais Resort, Rua das Palmeiras, Cascais. 21 482 9100. Sáb-Dom 10.00-19.00.

