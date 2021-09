Jazz na Praça regressa à Paiva Couceiro com concertos às sextas-feiras

Já estamos habituados a ter de ir levantar bilhetes gratuitos antes dos eventos, uma das formas de manter o distanciamento social recomendado pelas autoridades de saúde. É o que terá de fazer se quiser ser espectador de qualquer um dos concertos do Jazz na Praça, evento musical organizado pela Junta de Freguesia da Penha de França há 10 anos.

O certame acontece sempre às sextas-feiras, durante o mês de Setembro, e arranca no dia 3 com o Manuel Brito Trio, liderado pelo contrabaixista portuense, que apresenta um repertório do cancioneiro jazzístico norte-americano. Na semana seguinte, a 10 de Setembro, sobe ao palco a banda Corações de Atum, o projecto de “jazz picante com escamas, enlatado com muito amor”, de Manuel João Vieira.

No dia 17 de Setembro, sobe ao palco o swing dos anos 20 e 30 do século passado pelo quarteto Miss Manouche que tem como cartão de visita o jazz manouche, ou jazz cigano, criado pelo guitarrista francês Django Reinhardt. O Jazz na Praça termina a 24 de Setembro com o concerto dos Budda Power Blues, aos quais se junta a cantora Maria João, também convidada de dois álbuns da banda: The Blues Experience I (2017) e The Blues Experience II (2021), lançado em Agosto.

Os bilhetes, num limite de dois por pessoa, podem ser levantados na semana de cada concerto no Espaço Multiusos (Avenida Coronel Eduardo Galhardo), de terça a sexta-feira, entre as 09.00 e as 18.00.

Praça Paiva Couceiro. Sex 19.00. Entrada livre

