Há um novo pinguim bebé para conhecer no Oceanário

Todos os anos, desde 1998, que Buzzard e Joy, um casal de pinguins com cerca de 30 anos, fazem ninho no habitat do Antártico do Oceanário de Lisboa. Este ano foram pais do Zazu. A pequena cria nasceu a 18 de Maio com apenas 90 gramas.

Apesar de ter nascido com pouco peso, o Zazu acabou por abandonar o ninho com 3,5 quilos, depois de oito semanas sob cuidados parentais. “Regressou, em Setembro, ao habitat do Antártico, após três semanas de habituação à presença humana e preparação para integrar a colónia com cerca de 30 indivíduos”, lê-se em comunicado do Oceanário, que refere ainda como o pinguim-de-Magalhães é uma espécie “quase ameaçada”, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza.

“Esta espécie reproduz-se no Oceanário desde 1998 e os pais deste novo pinguim são um dos casais mais antigos da colónia”, conta na mesma nota informativa Núria Baylina, curadora e directora de conservação do Oceanário de Lisboa. “Alguns dos animais nascidos no Oceanário mantêm-se na colónia mas outros fazem parte de colónias noutros aquários e zoos europeus. Estas movimentações de animais são importantes para a manutenção da variabilidade genética dentro das colónias e no conjunto da população presente nas instituições europeias.”

Se estiver a pensar marcar uma visita para breve, vai gostar de saber como será fácil reconhecer o Zazu: poderá distingui-lo pela sua penugem juvenil, ainda acinzentada e bege, que contrasta com o resto da colónia, toda “vestida” de preto e branco.

Tome nota: até 31 de Outubro os visitantes com menos de 26 anos podem visitar o aquário por apenas 5€.

Oceanário de Lisboa. Esplana Dom Carlos I s/n.º (Parque das Nações). Seg-Dom 10.00-20.00 (última entrada às 19.00). Bilhetes a partir de 10€ (5€ para menores de 26 anos até 31 de Outubro).

+ Os novos inquilinos do Zoo de Lisboa são os maiores mamíferos da Austrália

+ Subscreva a nossa newsletter para receber as novidades e o melhor da sua cidade

Share the story