Os novos inquilinos do Zoo de Lisboa são os maiores mamíferos da Austrália

A morada mais selvagem da cidade está cada vez mais animada. Este ano, além das novas crias de suricata e zebra, há um novo grupo de inquilinos: são quatro cangurus-vermelhos (Macropus rufus) e chegam agora a Portugal pela primeira vez, vindos de dois zoos franceses. Para celebrar, o Jardim Zoológico de Lisboa está a promover um passatempo muito especial. Se for um dos vencedores, terá oportunidade de visitar o zoo e conhecer esta espécie sem ter de puxar os cordões à bolsa.

Endémico da Austrália, o canguru-vermelho é conhecido não apenas como o maior dos cangurus, mas também como o maior mamífero australiano: quando de pé, chega a atingir os dois metros de altura. Apesar da pelagem das fêmeas ser cinza-azulada, a dos machos é avermelhada e contrasta com as restantes espécies de canguru. Para comunicar, usam vocalizações semelhantes a grunhidos, tosse e assobios. Na alimentação, são selectivos (preferem plantas verdes, como rebentos) e podem fazer deslocações de mais de 200 km só para encontrarem a refeição perfeita.

Como o seu habitat natural são os desertos e savanas áridas do continente australiano, os cangurus-vermelhos estão muito bem adaptados às condições adversas do meio e, além de conseguirem permanecer várias semanas sem beber água, conseguem ainda suportar o calor extremo, recorrendo a uma técnica de arrefecimento que passa pelo humedecimento das patas dianteiras com saliva. Quer saber mais? Há uma página inteira dedicada a este marsupial no site do zoo, com muitas curiosidades.

Jardim Zoológico de Lisboa, Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Dom 10.00-20.00. 13,78-21,38€ (5% de desconto online).

