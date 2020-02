Quatro suricatas e um zebra: há novas crias no Zoo de Lisboa

Há novos habitantes no Jardim Zoológico de Lisboa. Com menos de dois meses, os quatro suricatas e uma zebra já podem receber visitas. Mas o Zoo convida-o a aparecer entre 22 e 23 de Fevereiro para aproveitar também as actividades programadas. O tema é as “máscaras” que se encontram na savana.

Zoo de Lisboa

As novas crias do Jardim Zoológico de Lisboa nasceram no início deste ano. A primeira a ser registada em 2020, no dia 1 de Janeiro, foi a pequena Zebra-de-grevy, que se conseguiu colocar de pé e andar poucas horas depois de conhecer a sua progenitora. Já os suricatas juntaram-se à festa nove dias depois, a 10 de Janeiro, no interior de túneis, onde ficaram a ser amamentadas nas suas primeiras semanas de vida. Agora, o Zoo convida todas as famílias a conhecerem melhor estes animais da savana e o Carnaval pode ser a desculpa perfeita, uma vez que entre 22 e 25 de Fevereiro, não vão faltar actividades gratuitas.

No “Dia das Máscaras”, a camuflagem e outras estratégias de adaptação ao habitat vão ser desvendadas em diferentes actividades, como um ateliê de construção de máscaras de Carnaval e jogos didácticos, na zona de acesso livre ao Jardim Zoológico (10.00-18.00). Já no interior do Zoo, na Quintinha do Lidl, os mais pequenos vão poder escolher e “vestir” a sua máscara, no espaço de pinturas faciais (10.00-18.00), e participar em família em diferentes workshops gratuitos (10.00-12.00 e 14.00-16.00) para desvendar as estratégias de sobrevivência que estão por trás das cores e dos padrões de diferentes animais.

Para a terça-feira de Carnaval, 25 de Fevereiro, o Jardim Zoológico de Lisboa preparou ainda, em conjunto com o Clubefashion.com, um desconto para utilização exclusiva neste dia. A oferta deverá ser adquirida com antecedência no site do parceiro e inclui duas entradas de adulto, uma entrada de criança e uma viagem no comboio do Zoo para cada um, por 38,99€ (em vez de 61,50€).

