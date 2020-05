Há um novo podcast que debate o papel da mulher no mundo da cozinha

Larissa Abbud, chef brasileira em Portugal, quer dar a conhecer o papel da mulher como empreendedora no sector da gastronomia. Todas as segundas-feiras há um episódio novo para ouvir.

Desde que a pandemia teve início, sucedem-se inúmeros projectos sobre gastronomia nas redes sociais. Enquanto os chefs e profissionais do sector tentam reinventar-se, promovem-se conversas ao vivo e partilha de receitas. A chef Larissa Abbud, responsável pela empresa de gastronomia sem desperdício alimentar Larissa Cozinha, lançou um podcast dedicado ao empreendedorismo feminino na cozinha.

No Cozinha de Segunda, disponível no Spotify, a anfitriã recebe uma convidada ligada ao mundo da gastronomia, em Portugal ou no estrangeiro, todas as semanas. “O projecto nasceu de uma necessidade pessoal de trocar experiências com mulheres que estavam inseridas em um universo semelhante ao meu. Com a pandemia e todas as transformações no setor gastronómico, quero me conectar com essas mulheres, contar suas histórias e inspirar outras pessoas”, explica a chef sobre o projecto.

“O universo da gastronomia é infinito, vai muito além dos restaurantes e quero que as pessoas pensem, valorizem, se inspirem e criem novos negócios, todos geridos por mulheres”, projecta. Larissa também partilha receitas e dicas para reduzir o desperdício alimentar na sua página de Instagram.

