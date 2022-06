Há um novo programa musical a dar à Costa este Verão. E é grátis

A iniciativa é do Palms, o irmão mais novo do Dr. Bernard, que promete animar o paredão um sábado por mês até Outubro.

Chama-se Capalaxy, estreou na reabertura do Palms e vai tornar-se assíduo no paredão da Costa da Caparica. O programa, organizado em parceria com o colectivo francês de DJs La Mamies, vai trazer uma selecção de DJs nacionais e internacionais à Praia do Norte, nos dias 18 de Junho, 16 de Julho, 27 de Agosto, 17 de Setembro e 15 de Outubro.

Além das cinco datas de música gratuita, estão também previstas exposições de arte e outras iniciativas culturais. “Queremos trazer visibilidade à Costa da Caparica e o potencial de partilhar a nossa visão com os outros”, referem Gregory Bernard e Ana Fernandes, do Palms. “Consideramo-nos um espaço aberto e seguro para todas as comunidades e também um potente cocktail de boa comida e eventos inovadores que acolhe todos e promove a diversidade e a inclusividade.”

Tal como o Dr. Bernard, o Palms também oferece serviços que extravasam a restauração, como aulas de surf, yoga ou pilates e experiências de praia, com “uma vibração familiar durante o dia que progride para uma vibração de festa durante a noite”. Já na cozinha, o restaurante conta com o chef húngaro David Liptay e a sua mulher, Anna Bárath; bem como com um pop-up de Queimado, do chef Shay Ola, que serve “comida honesta cozinhada num grelhador a carvão”.

Palms. Rua Muralha da Praia, Apoio 6, Praia Norte (Costa da Caparica). 18 Jun, 16 Jul, 27 Ago, 17 Set e 15 Out. 14.00-02.00. Entrada livre.

