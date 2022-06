Edições especiais da Time Out Lisboa e Porto chegam às bancas

O Verão está a chegar – e traz com ele duas edições especiais: a Time Out Lisboa atravessa a ponte e dedica a capa a Alcochete; a Time Out Porto ouve o chamamento da estação quente e ruma a Vila do Conde. Mas há mais, muito mais para ler.

Time Out Lisboa - Alcochete e Time Out Porto - Vila do Conde

A viagem entre uma e outra margem pode fazer-se num tirinho ou demorar uma eternidade. Mas vale sempre a pena fazer a travessia do Tejo e descobrir o outro lado do rio. Desta vez apontámos para Alcochete, terra de sol e sal, e quase ficámos com vontade de nunca mais voltar. Voltámos, para o convidar a explorar as melhores mesas e passeios, as tradições mais antigas e a agenda estival animadíssima.

A edição especial da Time Out Lisboa que acaba de aterrar nas bancas dedica o tema de capa a Alcochete, mas promete muito mais para ler: uma entrevista ao novo chef do Feitoria, restaurante com uma estrela Michelin, depois da saída de João Rodrigues; três novas galerias de arte que são mais do que parecem; a dupla ao leme de uma associação que quer ver mais mulheres a praticar vela; ou Fausto, a peça que A Comuna leva à cena na celebração dos 50 anos da companhia.

Não se vá já embora que as boas notícias continuam. A Time Out Lisboa não chega às bancas sozinha: também a Time Out Porto regressa ao papel com uma edição especial. Vila do Conde, dona de um património material e imaterial que perdura no tempo, através das suas construções seculares e de saberes que passam de geração em geração, está em destaque na capa, ou não fosse terra de pescadores e rendilheiras, de poetas e pintores, com praias com areais de perder de vista e gastronomia de lamber os dedos. Mas os melhores brunches do Porto com esplanada, as obras que vão mudar a cidade até 2023 e o Ensaio sobre a Cegueira que sobe ao palco do São João em pleno centenário de José Saramago são outras leituras obrigatórias.

Saiba ainda o que a segunda temporada da série portuguesa Pôr do Sol promete; o que as marcas portuguesas de fatos de banho estão a tramar para este Verão; e que festivais de música não pode mesmo perder nos próximos meses.

Bom Junho.

+ A edição premium da Time Out Lisboa continua nas bancas

+ Três anos depois, o Santo António à la Time Out está de volta