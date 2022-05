Três anos depois, o Santo António à la Time Out está de volta

A Time Out é linda! O melhor bailarico dos Santos Populares regressa ao ​​Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no Príncipe Real, no dia 3 de Junho.

Depois de dois anos sem festa, os arraiais estão de volta à cidade e a Time Out não fica de fora das celebrações dos Santos. A festa mais popular do ano regressa, finalmente, a 3 de Junho, dando o pontapé de partida de um mês longo e de muita festa.

O arraial começa às 19.00 e o palco é bem familiar para quem não é novo nestas andanças: o ​​Museu Nacional de História Natural e da Ciência, no Príncipe Real. Não vão faltar sardinhas e bifanas, pregos, salgadinhos, doces, e muito mais. Sempre ao ritmo de música popular e com bar aberto durante toda a noite. Por isso mesmo, não é permitida a entrada a menores de 18 anos.

Para começar já a aguçar o apetite, saiba que este ano pode contar com pães de queijo, coxinha e pastéis de feira d’A Lanchonete, croquetes do Fullest, sardinhas do Sea Me, petiscos libaneses do Sumaya, pregos do Prego da Peixaria, petiscos do Atalho do Cais ou brownies, brigadeiros e salame da Miss Brownie. A comida, assim como as bebidas, é à discrição, mas limitada ao stock existente.

Os bilhetes custam 30€ por pessoa e vão estar disponíveis já a partir desta quinta-feira, 19 de Maio, na Blueticket. Não durma em serviço: olhe que tendem a esgotar rapidamente.

O Santo António à la Time Out 2022 conta com o patrocínio de: Super Bock, Somersby e Pernod Ricard e com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Fidelidade.

Santo António à la Time Out 2022. Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Rua da Escola Politécnica, 54-60, 1250-102 Lisboa. 3 de Junho, das 19.00 às 02.00

