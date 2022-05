Feira do Livro de Lisboa realiza-se de 25 de Agosto a 11 de Setembro

O evento volta a ocupar o Parque Eduardo VII. APEL promete Feira do Livro de Lisboa com "imagem renovada".

A tradição cumpre-se e o Parque Eduardo VII recebe, de 25 de Agosto a 11 de Setembro, a 92.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que este ano volta a decorrer em simultâneo com a do Porto.

As inscrições para editoras e livreiros acontecem, por esta altura, online. Sobre esta edição, a APEL (Associação Portuguesa de Editores e Livreiros) promete um evento com "imagem renovada, com uma modernização dos pavilhões dos expositores". "A APEL procurou uma solução mais sustentável, melhor integrada na envolvente do Parque Eduardo VII, e, essencialmente, com características que possam otimizar a experiência de utilização e assim continuar a promover o sucesso da Feira do Livro de Lisboa e de todos os que nela participam", afirmou a mesma associação em comunicado.

Em simultâneo estará ainda a acontecer a Feira do Livro do Porto, a partir de 26 de Agosto, nos Jardins do Palácio de Cristal.

Esta não é a primeira vez que a Feira do Livro de Lisboa arranca no final de Agosto. Depois de vários anos marcada entre Maio e Junho, desde 2020 que a APEL agenda o evento para o final do Verão, sendo esta a terceira edição fora do habitual calendário. No ano passado, a feira contou com 350 mil visitantes, ainda com limitações impostas pela pandemia de Covid-19. A programação, bem como os moldes em que irá funcionar a próxima edição, estão ainda por divulgar.

Contudo, os aficionados dos livros não vão ter de esperar tanto. A Festa do Livro em Belém decorre de 2 a 5 de Junho, nos Jardins do Palácio Nacional de Belém.

Parque Eduardo VII. De 25 de Agosto a 11 de Setembro. Entrada livre.

