Neste festival, a ficção especulativa salta das páginas para a realidade

O Festival Contacto regressa a Marvila no final de Maio. O programa inclui desde uma feira do livro até várias actividades para toda a família.

A editora Imaginauta vai voltar a invadir a Biblioteca de Marvila no final de Maio, para mais uma edição gratuita do Contacto – Festival Literário de Ficção Científica e Fantasia. Para os fãs de Harry Potter e Star Wars, destaca-se a presença do Instituto de Magia Português e da associação de cosplay Silverblade. Mas há mais. Estão também confirmados vários nomes da literatura especulativa, como Ana C. Reis, M. G. Ferrey, Bruno Martins Soares e Miguel Peres. Além de conversas com estes e muitos outros autores, a programação inclui oficinas, exposições, jogos e até uma feira do livro e uma praça dedicada à ilustração.

Primeiro há um warm-up online a 27 de Maio. Estão previstas conversas sobre a “Ficção da Diáspora” (19.30), tentando perceber quais as influências dos autores portugueses a viver no estrangeiro; e o “Sertãopunk” (20.30), que se debruça sobre a ficção especulativa do Nordeste brasileiro. Só nos dias 28 e 29 de Maio, das 12.30 às 19.00, é que se realiza o festival, em formato presencial, na Biblioteca de Marvila. Além de duas exposições e de uma Praça da Ilustração, haverá uma Feira do Livro, que contará com a presença de editoras como a Imaginauta, a Legendary Books, a Convergência, a Editorial Divergência, a Associação Tentáculo, a Saída de Emergência, a Planeta, a Suma de Letras e a Cultura.

Já o Palco 1 vai ser inaugurado a 28 de Maio, às 14.00, pela portuguesa M. G. Ferrey, que apresenta Shore Desvendado, o segundo volume da sua saga Aquorea. Segue-se, às 14.30, uma conversa com o investigador João Maia sobre a presença do transumanismo em muitas histórias de ficção especulativa. Um pouco mais tarde, pelas 15.00, faz-se pausa para abanar o corpo com a banda de bardcore Kalevala e relaxar antes da mesa redonda “Bookfluencers” (16.00), sobre como as redes sociais e as comunidades digitais moldam como falamos de literatura e dos livros; e de um jogo de RPG se vai desenrolar ao vivo (17.00).

No mesmo dia, mas no Palco 2, as antologias estão em destaque. Além do lançamento da reedição da antologia de paranormal Os Monstros que Nos Habitam (13.00), que vai contar com a presença do autor Nuno Ferreira, está prevista a apresentação de Rua Bruxedo, que reúne contos de fantasia, terror e ficção científica de oito autores portugueses (15.00); e da antologia de fantasia urbana Os Medos da Cidade (16.00). E não só. Conte ainda com a apresentação dos dois primeiros volumes de As Crónicas dos Cinco Reinos, de Francisco Ramalheira (14.00); um desafio surpresa (17.00); e um quiz sobre Harry Potter (7.30).

No domingo, 29 de Maio, estão marcados mais cinco eventos para o Palco 1, incluindo uma conversa sobre os bastidores do festival, às 13.30, e uma mesa redonda sobre o que se tem feito de terror em Portugal e em Espanha, às 15.00. No Palco 2, assinala-se a apresentação do livro de banda-desenhada O Pescador de Memórias, com a presença do autor Miguel Peres (13.00); do filme de série B O Velho e a Espada, de Fábio Powers (14.00) e dos novos livros de Bruno Martins Soares (15.00) e Luís Corte Real (16.00). Repetem-se ainda o desafio surpresa e o quiz de Harry Potter.

Biblioteca de Marvila. 28-29 Mai, Sáb-Dom 12.30-19.00. Entrada livre.

