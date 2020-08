Há um novo serviço de mensagens que ajuda a conhecer a cidade

Call Me Lisbon é um novo serviço que ajuda turistas a conhecer a cidade através de troca de mensagens no WhatsApp. É como se "tivessem um amigo local".

Há um novo serviço em Lisboa pensado para facilitar a experiência de conhecer a cidade. Chama-se Call Me Lisbon e funciona através do WhatsApp. O objectivo é ajudar os turistas “a explorarem a cidade como se tivessem um amigo local”, explicam os criadores do projecto numa nota de apresentação.

O serviço funciona sem robots e tem uma equipa disponível 24 horas por dia, durante toda a semana. E como funciona? Para activar o contacto, deve escrever-se uma mensagem para o número da marca. Se ficou com dúvidas, saiba de antemão que não se trata de uma aplicação e que tudo se processa a partir da plataforma de troca de mensagens.

A ideia surgiu quando três amigos começaram a ajudar os turistas a conhecer melhor a cidade. Sugeriam-lhes sítios para visitar, restaurantes e locais de visita obrigatória. No fundo, acompanhavam quase toda a viagem trocando mensagens pelo WhatsApp. “O feedback que recebíamos era tão entusiasmante que percebemos que estávamos a contribuir para uma viagem mais imersiva na cidade, optimizávamos o tempo aos viajantes. Promovíamos um conforto constante ao estarmos sempre disponíveis numa janela de conversa", diz Joana Ribeiro, uma das fundadoras do Call Me Lisbon.

Lançado esta sexta-feira, 28, tem três packs disponíveis: de três (24€), cinco (33€) ou sete dias (42€). Em todos os planos são oferecidos dois dias gratuitos para permitir experimentar o serviço.

“Não estamos a falar de uma app ou de um guia turístico, estamos a falar de um amigo 24/7 que está lá para o que precisamos no WhatsApp – uma simples janela de conversa como temos com os nossos amigos, colegas ou familiares. Este amigo não só vê qual é o melhor restaurante, como reserva mesa. Além disto, cuida também de qualquer assunto relacionado com o bem-estar individual: ida ao médico, problema com o carro, entre outras coisas menos boas que nos podem acontecer em viagens”, acrescenta Furkan Ismail, outro dos criadores.

Para subscrever o serviço basta aceder ao site do Call Me Lisbon.

+ Leia grátis a nova Time Out Portugal desta semana

+ Paraísos perto de Lisboa

Share the story