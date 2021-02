Há um novo serviço de streaming para os fãs de 'reality TV'

A Hayu, a plataforma de 'reality TV' da NBC está a partir de agora disponível em Portugal. São mais de oito mil episódios de séries como 'Keeping Up With the Kardashians' ou 'Real Housewifes'.

Há um novo serviço de streaming disponível para os fãs de programas como Keeping Up With the Kardashians ou de The Real Housewifes. A NBCUniversal Internacional anunciou esta sexta-feira, 19 de Fevereiro, que a plataforma de streaming de reality TV Hayu está agora disponível em Portugal e em outros dez países.

Por 4,99€ por mês, o catálogo do Hayu dá acesso a mais de oito mil episódios de conteúdos de reality TV, incluindo todas as temporadas de Keeping Up With the Kardashians, seus spin-offs, e outras séries como Below Deck, The Real Housewifes ou Million Dollar Listing.

Há também uma secção inteiramente dedicada a programas de true crime, um género cada vez mais procurado pelos utilizadores das plataformas de streaming. Nela, encontra séries documentais como License to Kill, Killing Versace: The Hunt for a Serial Killer ou Kemper on Kemper: Inside the Mind of a Serial Killer.

Por agora, ainda não estão disponíveis legendas em português. Mas um dos pontos a favor do serviço de streaming da NBC é que alguns dos conteúdos ficam disponíveis ao mesmo tempo que são estreados na televisão norte-americana. A visualização na aplicação para Smart Tv’s não está, para já, acessível em todos os modelos ou operadoras nacionais. Ao subscrever, tem direito a um período experimental de sete dias.

O Hayu foi criado há cinco anos, estando agora disponível num total de 27 países. Foi lançado em 2016 no Reino Unido, Irlanda e Austrália, seguindo-se a Noruega, Finlândia e Dinamarca no ano seguinte. Em 2018, chegou ao Canadá e ao sudoeste asiático. A partir de agora, o serviço estende-se a países como Espanha, França, Itália, Suíça ou a República Checa.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Séries para ver em Fevereiro