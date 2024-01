Angelyne (TVCine Edition), Tokyo Vice (HBO Max) e The New Look (Apple TV+) são os três destaques do mês para quem gosta de histórias baseadas em factos reais. Mas quem gosta de factos irreais também não vai mal servido: seja mais dado à ficção científica, com Halo (SkyShowtime), ou à fantasia, com Ted (SkyShowtime) ou Avatar: O Último Airbender (Netflix). As dez séries que queremos ver em Fevereiro incluem ainda dois remakes de peso: Mr. & Mrs. Smith (Prime Video) e Shōgun (Disney+). É muita televisão para um mês só.

