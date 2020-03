Há um pai desesperado no Time Out Market

O humorista Hugo Rosa leva ‘Pai em Pânico’ ao Estúdio Time Out. Um espectáculo para quem quer ter, para quem já tem e para quem não quer filhos.

Já deixaste de ser “o gajo dos cartazes do Got Talent” ou isso é algo que vai ficar para sempre, como as “meninas da meteorologia”?

Ainda sou ocasionalmente reconhecido como “o gajo dos cartazes”, mas naturalmente, o impacto do momento já se desvaneceu. Já lá vão 5 anos. Entretanto fiz uma filha e agora sou “o gajo que gostava de dormir mais do que quatro horas por noite”.

Ser pai é uma fonte inesgotável de humor?

Sem querer ser arrogante, sim. Porque é interessante contextualizar assuntos de criança numa perspectiva não-infantil. Para além dos stresses da parentalidade, posso explorar a Patrulha Pata através dos olhos de um adulto. Estão a dizer-me que a Junta de Freguesia da Baía da Aventura financiou uma criança e seus cinco cães com equipamento de espionagem?! A Skye tem um helicóptero! Desperdício do dinheiro dos contribuintes, se querem a minha opinião.

Os filhos viram-nos a vida do avesso, mas são ou não são o melhor do mundo?

São, sem dúvida. Descrevo a experiência de ser pai como a capacidade de suspirar simultaneamente de frustração e de felicidade. Com o mesmo expirar, ambas as emoções co-existem. É um pouco como o gato de Schroedinger: aquele suspiro foi de frustração ou de felicidade? Ambos!

O humor é a melhor forma de enfrentar a parentalidade. Quem recomendas que venha ver este espectáculo?

Acho que é adequado quer para jovens casais que estão a pensar em ser pais, mas também para pais que já sabem a missa toda. Pode ser ainda uma boa desculpa para recém-pais deixarem os filhos com o serviço de babysitting que nos apoia (PrioVida) e ter umas horas de paz e sossego.

Ver este espectáculo pode funcionar como um anticoncepcional?

Espero que sim. Não é algo que tenha planeado mas admito que terá esse efeito secundário. Para essas pessoas digo apenas: de nada!

O espectáculo de Stand-Up de Hugo Rosa “Pai em Pânico” apresenta-se nos dias 11, 18, 25 de Março e 1, 8 e 15 de Abril no Estúdio Time Out, às 21h30. Bilhetes: 8€, à venda na Ticketline e loja Time Out.

