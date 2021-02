Há um site que lhe ensina tudo sobre a batata francesa

O que sabe sobre batatas? Segundo a Porbatata – Associação da Batata de Portugal, em Portugal, cada habitante consome em média 85 quilos de batata todos os anos. Em todo o mundo, existem entre três mil a quatro mil variedades deste tubérculo, todas elas descendentes da primeira espécie originária do Peru. A pensar na importância da batata na gastronomia portuguesa, a Comissão Interprofissional da Batata Francesa criou o Batatas à Mesa, um site cujo objectivo é “aumentar o valor da batata de consumo no mercado de produtos frescos”, explica uma nota sobre o projecto.

Pensado para profissionais do sector agrícola, para chefs e cozinheiros ou para o público, o objectivo é dar ferramentas a todos os interessados para “seleccionar as batatas certas e criar uma variedade de receitas, tanto tradicionais como inovadoras”. A página online reúne também informações variadas sobre a história do tubérculo no mundo, dicas e recomendações sobre a selecção e conservação de batatas e os seus benefícios nutricionais.

Para quem quiser pôr em prática os conhecimentos, estão disponíveis em vídeo cinco masterclasses pensadas para alunos das escolas de hotelaria portuguesas, apresentadas pelo chef Luís Machado. “Cada uma das receitas é elaborada com batatas francesas” e é “uma oportunidade de destacar as três principais famílias de batatas e de partilhar bons métodos de selecção com os estudantes portugueses para a criação de receitas variadas e de qualidade”, detalha ainda a nota.

