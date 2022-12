Há um supermercado na Avenida da Liberdade e os vizinhos são de luxo

De todas as possíveis novas aberturas naquela que é a avenida mais luxuosa da cidade (e do país), por esta é que ninguém esperava. Abriu esta quarta-feira um supermercado Aldi em plena Avenida da Liberdade, mais propriamente no Tivoli Fórum, casa de marcas de luxo, entre elas a Gucci e a Saint Laurent. Actualmente, este é o único supermercado na Avenida da Liberdade.

A nova loja da cadeia alemã, também com entrada pela Rua de São José, tem 600 metros quadrados – cerca de metade da área normalmente ocupada pelos seus supermercados – e é a terceira a abrir num "formato city", depois dos espaços de Campo de Ourique e Picoas. À semelhança dessas, também a nova loja está disponível na plataforma Glovo.

"A nova loja Aldi no Tivoli Fórum está assente no conceito de proximidade e conveniência da marca [...]. Os clientes vão poder encontrar uma ampla oferta de artigos adaptada ao estilo de vida dos grandes centros urbanos, com especial destaque para os produtos de consumo no dia-a-dia, como as frutas e legumes repostos diariamente, e uma forte oferta de produtos take-away, como sopas, sandes ou saladas prontas a consumir", afirmou a empresa em comunicado, informando ainda que a nova abertura permitiu criar cerca de 40 novos postos de trabalho.

O combate do desperdício é outro dos pontos tidos em conta – os excedentes alimentares são doados a famílias carenciadas, neste caso, através da Re-Food de Santo António "que, neste momento, apoia 27 famílias, impactando cerca de 50 pessoas".

Avenida da Liberdade, 180, piso -1/Rua de São José, 189-193 (Avenida). Seg-Dom 08.00-21.00

