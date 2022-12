Receitas natalícias de Portugal e da Ásia provam-se em Benfica

No dia 16 de Dezembro, seis chefs vão ao Mercado de Benfica com receitas da Tailândia, Singapura e Malásia adaptadas à época natalícia.

Este ano, as gastronomias da Tailândia, de Singapura, da Malásia e também de Portugal vão fazer parte das celebrações natalícias em Benfica. O Mercado de Chefs acontece já na sexta-feira, 16, entre as 16.00 e as 20.00, e vai dar a provar “sabores do mundo com receitas adaptadas à época”, lê‑se na página de Instagram do mercado.

Para isso vão estar presentes seis chefs. Ricardo Gaspar, do Mercado Tours, vai representar Portugal; Ploy, do serviço de catering Thai Street PT, e o pasteleiro Poon, do Bake My Day Lx, cozinham pela Tailândia; a dupla Dhru & Goma, do Sintra's Farming Family, cozinha pela Malásia; e Sophian, do SEA Supper Club, veste as cores de Singapura.

Este evento, inserido na programação natalícia da Junta de Freguesia de Benfica, é uma edição especial de Natal, que servirá de teste para novas acções no próximo ano.

+ Este Natal, há comida que dá que pensar no Time Out Market Lisboa

+ O mozzarella bar do Obicà estreia-se em Lisboa no Príncipe Real