Há um surto de raptos em Lisboa neste escape room virtual

Se é fã de escape rooms, não precisa de sair para se trancar numa sala: aproveite a sua e experimente o mais recente quebra-cabeças no conforto do sofá. O Kidnap pode ser jogado até quatro dispositivos em simultâneo.

Está em casa, na sua vida, quando recebe um telefonema anónimo. Alguém está preso, não sabe onde, e precisa de ajuda para escapar. Será o herói desta história ou um espectador na primeira fila de um crime hediondo? É esta a premissa do novo jogo de fuga da Escape2Win, uma escape room de Algés, que criou uma nova experiência de propósito para o mundo virtual. Com recurso à plataforma Zoom é possível jogar com até quatro dispositivos ligados em simultâneo.

“O game master, que estará dentro de uma sala, será a vítima de rapto. Os jogadores devem ajudá-lo a escapar da sala, dando-lhe indicações para explorar o espaço e os diferentes objectos”, esclarece ao telefone Sílvia Lobo, da Escape2Win. “Atrás de um computador podem estar duas pessoas ou quatro, mas o pagamento é apenas feito por dispositivo.”

Os jogadores têm uma hora e meia para ajudar o game master a escapar da sala. O preço varia entre os 40€ (um a dois dispositivos) e os 60€ (máximo de quatro dispositivos em simultâneo). Para reservar ou consultar mais informações sobre este escape room virtual, basta consultar o site da Escape2Win.

+ Preso em casa? Liberte-se nestas escape rooms virtuais

Share the story