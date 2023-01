Há uma aldeia portuguesa na lista de Melhores Aldeias Turísticas de 2022

A Organização Mundial de Turismo (OMT) já partilhou as “Melhores Aldeias Turísticas” de 2022. Entre um total de 32, de 18 países diferentes, encontra-se a aldeia histórica de Castelo Novo, que se ergue em tons de verde e cinza em plena Serra da Gardunha. A distinção reconhece os destinos rurais que mais contribuem para a diversificação económica e para a criação de oportunidades fora das grandes cidades. A entrega de prémios está marcada para o próximo mês de Fevereiro.

Foram apresentadas para consideração, por 57 Estados Membros da OMT, um total de 136 aldeias. Para escolher as 32 vencedoras, um conselho consultivo independente avaliou todas as candidatas com base num conjunto de critérios que abrange nove áreas: recursos culturais e naturais; promoção e conservação de recursos culturais; sustentabilidade económica; sustentabilidade social; desenvolvimento do turismo e integração na cadeia de valor; governo e priorização do turismo; infraestruturas e conectividade; e saúde, segurança e protecção.

“Para comunidades rurais em todo o mundo, o turismo pode fazer toda a diferença ao gerar empregos, apoiar negócios locais e manter vivas as tradições”, lê-se em nota no site da OMT, que distinguiu aldeias de países como Áustria, Chile, China, Colômbia, Equador, Etiópia, Geórgia, Israel, Itália, Jordânia, México, Marrocos, Peru, República da Coreia, Roménia, Aurábia Saudita, Eslovénia, Espanha, Portugal, Suíça, Turquia e Vietname.

Em plena Serra da Gardunha, construída sobre uma paisagem em anfiteatro natural, em tons de verde e cinza do granito, a aldeia histórica de Castelo Novo, que integra a lista de aldeias premiadas, conserva um dos mais importantes sítios arqueológicos do município do Fundão: as termas romanas da Quinta do Ervedal e um notável povoado fortificado da Idade do Bronze. Como elemento vital da paisagem edificada, destaca-se ainda a água, presente como nascente mas também antropizada em fontes e circuitos rochosos.

Já entre os destaques feitos pela OMT a Castelo Novo, encontra-se a existência de um programa-piloto de “mobilidade urbana inclusiva e sustentável” dirigido a empresas, residentes e visitantes. “É a primeira localização em Portugal Continental com mobilidade 100% sustentável, livre de emissões de dióxido de carbono e ruído”, escreve a organização, antes de relembrar como a aldeia é “o primeiro destino em rede – à escala mundial – e o primeiro destino nacional a receber a certificação Biosphere Destination”.

