Há uma caderneta com bilhetes a preço reduzido para o IndieLisboa

Festival de cinema tem, até ao final do mês, uma caderneta com vouchers para filmes a preços especiais. São 12 vouchers por 25€.

Este ano, o IndieLisboa realizou-se mais tarde, em consequência das restrições ditadas pela pandemia, mas a próxima edição, que acontece entre 29 de Abril e 9 de Maio de 2021, já está a ser planeada. A pensar no que aí vem, e com o Natal à porta, a organização do festival criou uma campanha com descontos no preço dos filmes que figurarão na 18.ª edição que se avizinha.

Chamou-lhe Caderneta Especial de Natal e consiste num conjunto de 12 bilhetes (25€) em formato voucher que poderão ser usados em 2021, em quaisquer filmes à escolha. Os bilhetes individuais têm o preço de 4,50€, mas com esta promoção, que está disponível até ao final do mês, o preço é de 2,08€ por cada bilhete.

A caderneta, depois de adquirida, deverá ser levantada nas bilheteiras centrais do IndieLisboa, na Culturgest, a partir de 20 de Abril, e no Cinema São Jorge, a partir de 26 de Abril. Os 12 vouchers são válidos apenas para as sessões de cinema do festival e podem ser utilizados individualmente em sessões diferentes, ou todos na mesma sessão.

