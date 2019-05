Há uma festa de angariação de fundos para a Marcha do Orgulho LGBTI+

A Marcha do Orgulho LGBTI+ celebra a sua 20.ª edição a 29 de Junho e precisa de fundos. A angariação faz-se esta sexta no Titanic Sur Mer com a festa Queers Just Wanna Have Funds. Vai ser de arromba.

Há muitas razões para marchar em Junho. Por exemplo, para festejar as manifestações de Stonewall, nos Estados Unidos, que comemoram 50 anos. Ou para celebrar a 20.ª edição da Marcha do Orgulho LGBTI+ em Lisboa, um dos acontecimentos arco-íris mais importantes da cidade.

De ano para ano, debaixo de chuva ou de um sol abrasador, o número de pessoas da marcha que traz “a visibilidade LGBTI para a rua”, tem vindo a aumentar, diz Alice Azevedo, da comissão organizadora.

No ano passado, foram “pelo menos 10 mil pessoas” a desfilar do Príncipe Real até junto ao rio, à Ribeira das Naus. “O ano passado a marcha já estava a chegar ao Cais do Sodré e ainda havia pessoas a sair do Príncipe Real”, conta Alice.

Este ano, e a julgar pelo que tem acontecido, o número deverá aumentar. “De ano para ano a marcha cresce pelo menos um milhar de pessoas por ano”, continua a organizadora. “Tem tido um crescimento extraordinário.” Mas, primeiro, há que arranjar fundos para pôr tudo em marcha. O quê?

“Veículos que vão na marcha, cartazes, custos de divulgação, design, material de som, geradores…”, enumera Alice. “Temos muitas necessidades logísticas e infelizmente ninguém nos oferece.”

Na próxima sexta, a festa de angariação de fundos para a marcha, a Queers Just Wanna Have Funds, repete-se como em anos interiores no Titanic Sur Mer, no Cais do Sodré. Há três DJ sets – Violet (da Rádio Quântica), Repha e Frankie Wolf – e a noite conta também com actuações de Dama de Paus e de Tita Maravilha. Assim, é muito fácil ajudar.

Sexta, 23.00-06.00, no Titanic Sur Mer. Cais da Ribeira Nova (Cais do Sodré). 5€ até às 03.00, 8€ depois.

