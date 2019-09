Há uma festa de arte urbana no Casal Ventoso com exposições e uma tarde de fado

O Bairro do Cabrinha, no Casal Ventoso, está prestes a receber uma festa de arte urbana. O programa contempla exposições, pintura de murais ao vivo e até momentos musicais.

Não é a primeira vez que o projecto Casal Ventoso Sempre BIP/ZIP promove iniciativas de arte urbana. Mas o Ventoso, que também conta com curadoria do artista 2CarryOn, é apresentado como a 1.ª Festa de Arte Urbana. A arrancar já em Outubro, na segunda sexta-feira do mês, dia 11, prolonga-se até ao fim-de-semana com exposições, intervenções ao vivo e uma tarde musical. Antes, a partir de dia 8, o artista catalão Werens irá intervir numa das empenas, junto ao lote 10, onde tenciona pintar uma obra com mais de dez metros, cujo tema será, mais uma vez, o Fado, à semelhança do tributo à fadista Amália Rodrigues, feito em Agosto deste ano, pelo artista português Smile1art, na Quinta do Cabrinha.

A festa começa a 11 de Outubro, pelas 14.00, com uma exposição no Centro de Convívio e um mercado d’arte no Pátio do Cabrinha, para visitar até às 20.00. Entre as 18.00 e as 19.00, poderá ainda contar com a música do DJ Di Light. No dia seguinte, 12, o Centro de Convívio abre portas mais cedo, para conversas sobre arte urbana, às 10.00 e às 11.00, com coffee break pelo meio. Segue-se, das 17.00 às 18.30, no pátio, uma tarde de fados, viola e guitarra portuguesa, com Deolinda de Jesus, Hermínio Silva, Jaime Dias, Judite Maria, Pedro Galveias, Fernando Silva e Ivan Cardoso.

Entre 11 e 13 de Outubro, poderá ainda contar com uma mostra e venda de produtos e um Hall of Fame. Esta iniciativa, que consiste na pintura ao vivo de um mural, já aconteceu em Março no Bairro Quinta do Loureiro e irá agora intervencionar o Bairro do Cabrinha. Entre os dez artistas convidados, encontra-se, para além do catalão Werens, os artistas Jorge Charrua, Jonnhy Double.C e Lx Vandal Squad.

Bairro do Cabrinha (Alcântara). Sex 14.00-20.00, Sáb 10.00-18.30 e Dom sem horário definido. Entrada livre.

