Há uma festa indiefrente no maat com música, arte e cinema do IndieLisboa

Não é coisa que seja indiferente a ninguém, sobretudo em tempos onde o calendário de eventos é escasso. O projecto indiefrente celebra o 43.º aniversário com uma festa no maat com música e a arte metidas ao barulho, aliando-se também à 17.ª edição do IndieLisboa. A festa acontece a 3 de Setembro.

Será a sala oval do maat - Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia o palco desta celebração contida e alinhada com as medidas de segurança e higiene recomendadas pela Direcção-Geral da Saúde. Entre as 16.00 e as 20.00, a festa faz-se com música, cinema e arte.

A tarde começa então com uma escuta do álbum Volúpias, do baterista Gabriel Ferrandini, e de algum material inédito gravado nos últimos anos, um momento que vem problematizar a prática da improvisação e composição pela qual é conhecido. Ferrandini é também um dos músicos em destaque no filme Caos e Afinidade, de Pedro Gonçalves, um documentário que integra a secção IndieMusic desta edição. Às 17.00, haverá uma conversa com o realizador e o músico, com perguntas dos público.

A partir das 18.30 pode assistir a uma selecção livre de discos do baterista, e logo a seguir a noite encerra com um concerto da flautista Violeta Azevedo (19.15).

A entrada custa 15€ e os bilhetes já estão à venda aqui, sendo que os lugares são limitados à capacidade do espaço. O uso de máscara é obrigatório durante todo o evento.

maat. Avenida Brasília. 3 de Setembro 16.00-20.00. 15€.

+ Leia aqui a edição Time Out Portugal desta semana e descubra as melhores oportunidades para ir de férias em Setembro

+ Há concertos gratuitos em Setembro para ver o pôr-do-sol no Castelo de S. Jorge

Share the story