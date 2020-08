Há concertos gratuitos em Setembro para ver o pôr-do-sol no Castelo de S. Jorge

Com o pôr-do-sol como pano de fundo, a Praça de Armas do Castelo de S. Jorge serve de palco e miradouro para dois concertos gratuitos de final de tarde. Os espectáculos estão marcados para os dias 4 e 11 de Setembro.

A iniciativa Sons no Castelo leva ao monumento dois momentos musicais para animar o início do mês. Logo no dia 4, será a pianista e compositora brasileira Michele Ribeiro, que reside em Portugal, a dar música aos visitantes num concerto em formato de trio com Romulo Duarte no baixo e Rogério Pitomba na bateria. A artista apresentou em Setembro de 2019 o seu primeiro projecto autoral, Luz de Outono, que conta com Salvador Sobral e Luanda Cozetti como convidados.

Já no dia 11, o saxofonista Elmano Coelho apresenta-se também em trio com Paulo Sérgio Matos nos teclados e Carlos Miguel na bateria. O músico volta a aliar a sua música groovy e soul ao jazz dos anos 50/60. Ambos os espectáculos acontecem a partir das 18.30.

A entrada nos concertos é gratuita mas é necessário o levantamento de bilhete no próprio dia nas bilheteiras do Castelo, uma vez que a lotação do espaço é limitada.

Rua de Santa Cruz do Castelo. 4 e 11 de Setembro 18.30. info@castelodesaojorge.pt ou 21 880 0620. Entrada livre.

