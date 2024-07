Acredite ou não, houve um tempo em que uma floresta húmida cobria um quinto do território na Grã-Bretanha (afinal, a ilha regista quantidades absurdas de chuva). Mas não estamos a falar do tipo de floresta que se encontra na Austrália ou na América do Sul – estamos a falar de florestas temperadas.

As florestas temperadas são super raras e só existem em regiões próximas do mar com alta pluviosidade, humidade alta e baixas variações de temperatura.

Em 2024, apenas subsistem pequenos fragmentos da floresta temperada do Reino Unido (Atlântica, ou Céltica). Mas há activistas a tentar mudar essa realidade e a Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW) acabou de anunciar os seus planos para recuperar e revitalizar a sua parte da floresta.

Em causa estão 59 hectares em Pembrokeshire, incluindo o Gwaun Vale. Os planos envolvem a plantação de espécies como o carvalho, a tília de folha pequena e a sorveira para suportar outros tipos de flora (e de fauna) em abundância. As árvores serão plantadas junto a duas pedras em pé, para imitar clareiras que poderiam ter sido feitas pelos nossos ancestrais pré-históricos.

Adam Dawson, um dos responsáveis da WTSWW, disse ao The Guardian: “Provavelmente, parecerá não muito diferente dos tempos neolíticos, quando os nossos ancestrais estavam a criar clareiras nas florestas. Estamos a trazê-la de volta ao que acontecia antes de nos tornarmos tão inteligentes e demasiado sedentários, quando ainda éramos relativamente nómadas”. “Acho que essa foi uma época em que estávamos muito conectados com a terra e com as estações, e as nossas vidas eram muito ditadas por elas. Respeitávamos a natureza de uma forma que já não fazemos”, afirmou ainda.

O projecto faz parte de um programa mais amplo da Wildlife Trust, que tem por objectivo a recuperação da floresta temperada Atlântica a 100 anos, impulsionado por uma impressionante doação de 45 milhões de euros por parte da companhia de seguros Aviva.

A beleza natural da Grã-Bretanha

Tem havido muitas boas notícias para a vida selvagem do Reino Unido recentemente. Há planos para criar a maior reserva natural de Londres, reintroduzir cegonhas na capital e criar uma “super reserva” em Somerset. Além disso, o Reino Unido vai ter um novo parque nacional, foram recentemente introduzidos gatos-bravos em Devon e Cornwall, e o Lake District foi nomeado um dos melhores locais britânicos no que toca a património natural.

