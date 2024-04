Há uma instalação no Time Out Market Lisboa para celebrar Abril

No mês da Liberdade, o Time Out Market pendura mais uma instalação artística no tecto, desta vez dedicada aos 50 anos do 25 de Abril. Mas há mais para exercer a sua liberdade de escolha.

Desde o dia 18 de Abril, quem entra no food hall do Time Out Market deve olhar para o tecto antes de olhar para o que vai comer e beber. Mais uma vez, o topo do mercado enche-se com uma instalação artística, desta vez dedicada às celebrações dos 50 anos do 25 de Abril.

O estúdio de design Oupas!, uma equipa de “verdadeiras mulheres do Norte”, foi o responsável pela autoria e concretização deste projecto, que como muitos outros que tem feito um pouco por todo o país (e fora), tem como materiais base o papel e o cartão.

Foram escolhidos dois elementos gráficos reconhecidos por todos: o cravo vermelho e a andorinha. A flor, que ao ser usada pelos militares no cano das espingardas a 25 de Abril de 1974, se tornou símbolo da revolução pacífica e da liberdade; a andorinha, descreve o Oupas!, “como símbolo nacional, como metáfora para os movimentos migratórios mundiais, mas também um paralelismo como símbolo da liberdade e da paz, a pomba branca que transporta o ramo da oliveira.”

É desta forma que o Time Out Market se junta à celebração desta data tão importante.

Enquanto isso, no Estúdio Time Out

Roda Viva o Samba

Atenção a todos os sambistas: a Roda Viva ao Samba está de volta ao Estúdio Time Out em Abril, com residência fixa aos domingos. Este projecto foi fundado em 2015 pelos músicos brasileiros Cícero e Humberto Matheus, com o propósito de promover a cultura musical brasileira em terras lusas e reunir família, amigos e público ao redor de uma roda de samba autêntica, onde toda a gente dança e canta em conjunto. Desde 2015 que o grupo tem organizado vários eventos pela cidade, juntando lisboetas, brasileiros e muitos turistas nesta festa da música brasileira, pela qual já passaram mais de 60 mil pessoas.

A partir de agora, todos os meses, ao domingo (com algumas excepções), a Roda de Samba terá residência no Estúdio Time Out, contando sempre com convidados especiais que vêm celebrar a alegria democrática e contagiante do samba. A edição de 24 de Abril vai ser especialmente dedicada à liberdade. Mais novidades em breve.

24 de Abril, 19.00-03.00. Bilhetes à venda em https://lebillet.eu

